Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в США

Ранее 61-летний житель Великобритании Роберт Смит погиб во время обряда крещения в садовом надувном бассейне. Мужчина захлебнулся водой во время церемонии, которую проводила 48-летняя пастор Шерл Бартли. Прибывшие на место парамедики не смогли его реанимировать. Священнослужительница предстанет перед судом 14 мая. Роберт Смит, переехавший в Великобританию с Ямайки 25 лет назад, решил пройти крещение заново, чтобы подтвердить осознанность своей веры.