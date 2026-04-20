Пассажир рейса в Стамбул умер на борту Airbus A321 после экстренной посадки

Авиалайнер подал сигнал бедствия через два часа после вылета. Причиной стала клиническая смерть 60-летнего мужчины, который находился в хвостовой части самолёта. Медики пытались реанимировать его уже после посадки прямо в салоне, но безуспешно. Очевидцы рассказали, что пассажир выглядел плохо ещё во время полёта.