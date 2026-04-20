Умершим на борту самолета в Румынии оказался народный артист РФ Сергей Стадлер

Пассажиром, который скончался на борту авиарейса Санкт-Петербург — Стамбул, оказался главный дирижер Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга Сергей Стадлер. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил губернатор города Александр Беглов.

— Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель «Петербург-концерта», — отметил глава Петербурга.

Беглов выразил глубокие соболезнования родственникам, близким, друзьям и коллегам Стадлера. По словам губернатора, Санкт-Петербург всегда будет хранить «благодарную память о нем», передает сайт администрации Санкт-Петербурга.

20 апреля пассажирский самолет Airbus A321, летевший из Петербурга в Стамбул, экстренно сел в Румынии. Экипаж судна подал сигнал бедствия спустя два часа после вылета. Позднее появилась информация о том, что причиной экстренной посадки самолета стал умирающий пассажир на борту. Мужчина скончался на борту воздушного судна после экстренной посадки.

