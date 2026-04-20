Умершим на борту самолета в Румынии оказался народный артист РФ Сергей Стадлер

20 апреля пассажирский самолет Airbus A321, летевший из Петербурга в Стамбул, экстренно сел в Румынии. Экипаж судна подал сигнал бедствия спустя два часа после вылета. Позднее появилась информация о том, что причиной экстренной посадки самолета стал умирающий пассажир на борту. Мужчина скончался на борту воздушного судна после экстренной посадки.