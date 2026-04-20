Два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Мужчину доставили в городскую больницу Белгорода. Женщине помогли в районной больнице. Врачи диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Пациентке назначили амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе дрон атаковал частный дом в селе Вознесеновка. В здании выбило окна, повредило внутреннюю отделку комнаты. В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по объекту торговли — повреждена крыша. В селе Двулучное дрон посёк два автомобиля. В посёлке Майский Белгородского округа при сбитии беспилотника пострадал легковой автомобиль.

Ранее, в ночь на 20 апреля, Туапсе снова отразил атаку БПЛА. Дроны повредили объекты портовой и городской инфраструктуры. В ряде зданий выбило стёкла, в порту начался пожар. Погиб один человек, число пострадавших выросло до трёх.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

