Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено после смертельного пожара в Дальнеконстантиновском округе

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре четырех человек в Дальнеконстантиновском округе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, 20 апреля в частном домовладении по улице Ленина населенного пункта Нижегородец произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела погибших, личности которых устанавливаются.

Следователи СК приступили к осмотру места происшествия и тел погибших. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.