Уголовное дело возбуждено после смертельного пожара в Дальнеконстантиновском округе

Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре четырех человек в Дальнеконстантиновском округе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, 20 апреля в частном домовладении по улице Ленина населенного пункта Нижегородец произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела погибших, личности которых устанавливаются.
Следователи СК приступили к осмотру места происшествия и тел погибших. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.