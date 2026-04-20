В пяти муниципалитетах Воронежской области из-за угрозы атаки дронов завыли сирены 20 апреля вечером

Режим атаки беспилотников сохраняется над всем регионом.

Источник: Комсомольская правда

20 апреля вечером в пяти муниципалитетах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников: в Богучарском и Россошанском районах — в 21:44, в Бобровском и Бутурлиновском районах — в 21:50, в Борисоглебске — в 22:16.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 21:30.

Тем, кто сейчас оказался на улице, спасатели советуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. А тем, кто сидит дома, следует не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

