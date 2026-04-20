Уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек на пожаре в Нижегородце

К расследованию причин подключилась прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек на пожаре в Нижегородской области. Дело квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла в понедельник вечером 20 апреля в поселке Нижегородец Дальнеконстантиновского района. Там вспыхнул двухэтажный жилой дом. К моменту прибытия пожарных подразделений горели две квартиры на втором этаже.

Спасатели эвакуировали 14 жильцов, но после ликвидации огня в здании обнаружили тела четырех человек — сейчас их личности устанавливают правоохранители.

Чтобы восстановить полную картину трагедии, назначены сразу две экспертизы. Судебно-медицинская должна установить точные причины смерти каждого из четырёх погибших. А пожарно-техническая экспертиза призвана ответить на главный вопрос: что именно стало источником возгорания. К расследованию уже подключилась прокуратура.