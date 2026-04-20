В Нижегородской области завели дело после гибели при пожаре четырех человек

По данным главного управления МЧС по Нижегородской области, пожар произошел в жилом доме в населенном пункте Нижегородец Дальнеконстантиновского округа. Эвакуировали 14 человек, еще 4 человека погибли, их личности устанавливаются.
«Следователем по факту гибели на пожаре четырех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении, опубликованном в Мах.
Следователи приступили к осмотру места происшествия и тел погибших. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза для выяснения причин возникновения возгорания.
Позже в МЧС по региону сообщили, что пожар потушили на площади 80 кв. м. Также пострадал один человек.