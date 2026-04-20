Мошенники выясняют баланс карты перед кражей: предупредили в МВД

Волгоградцам, которые пользуются банковскими картами, стоит знать о новой уловке мошенников. Злоумышленники сначала узнают остаток на карте, а уже потом крадут деньги. Об этом предупредили в Telegram-канале «Вестник киберполиции».
Схема работает через фишинговые формы. Мошенники «вежливо» просят указать актуальный баланс карты «перед началом сделки». При этом пугают: если ввести ложные сведения, карту якобы заблокируют. На деле же эта информация помогает аферистам спланировать кражу.
Недавно похожая история произошла с 16-летней школьницей. Ее убедили, что нужно задекларировать все деньги и ценности, которые есть дома. После «дистанционного обыска» девочка передала найденное 19-летней девушке — такой же жертве мошенников. Та, в свою очередь, отдала вещи курьеру аферистов.
Школьница попалась на удочку после того, как поверила во взлом своего аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники утверждали, что завладели её счетом и могут списать крупную сумму.
Волгоградцам стоит запомнить: банки и госорганы никогда не спрашивают баланс карты или данные о домашних ценностях. Если вас просят об этом — это мошенники. Лучше сразу прервать разговор и обратиться в банк.
