Более 15 тысяч жителей Чувашии остались без электричества из-за непогоды

Из-за разгула стихии без электричества остались более 15 тыс. жителей 58 сел и деревень Чувашии. Об этом следуют данные республиканского министерства по делам ГО и ЧС.
«Под отключение электроэнергии попали 6,5 тыс. жилых домов, более 15 тыс. человек и 33 социально значимых объекта», — передает ведомство.
Энергоснабжение нарушено в населённых пунктах Моргаушского, Чебоксарского, Красночетайского и Красноармейского муниципальных округов. К восстановительным работам приступили 6 бригад в составе 18 человек и 6 единиц спецтехники. Кроме того, в ведомстве проинформировали о развертывании дополнительных аварийных бригад.
Ранее в главном управлении МЧС по Чувашии сообщали, что 20 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности. В республике ожидается ветер с северо-востока до 17 м/с, сильный дождь и мокрый снег.
На днях жителей Дагестана предупредили о начале активности оползней.