«Осторожно, Москва»: Машина протаранила несколько автомобилей на Садовом кольце

Автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин на Садовом кольце, есть погибшие. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что массовое ДТП произошло на Садовом кольце рядом с улицей Покровка.
— По словам очевидцев, BMW без номеров вылетел на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Как минимум один человек погиб, — сказано в публикации.
Отмечается, что движение в районе аварии перекрыто в обе стороны.
В тот же день кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили очевидцы.