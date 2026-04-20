«Осторожно, Москва»: Машина протаранила несколько автомобилей на Садовом кольце

Автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин на Садовом кольце, есть погибшие. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин на Садовом кольце, есть погибшие. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что массовое ДТП произошло на Садовом кольце рядом с улицей Покровка.

— По словам очевидцев, BMW без номеров вылетел на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Как минимум один человек погиб, — сказано в публикации.

Отмечается, что движение в районе аварии перекрыто в обе стороны.

В тот же день кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили очевидцы.