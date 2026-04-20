Семь автомобилей повреждены в ДТП на Садовом кольце, мотоциклист погиб на месте

Семь машин повреждены в массовом ДТП на Садовом кольце, мотоциклист погиб на месте. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

— Очевидцы аварии в центре Москвы рассказали, что число автомобилей поврежденных в массовом ДТП более семи. Также в аварии погиб мотоциклист, — говорится в публикации.

В настоящее время на место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи, сотрудники МЧС и оперативные службы.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Ранее сообщалось, что автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин на Садовом кольце, есть погибшие. Уточнялось, что массовое ДТП произошло на Садовом кольце рядом с улицей Покровка.