Пожар в Нижегородской области унёс жизни четырёх человек

В населённом пункте Нижегородец Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области произошёл смертельный пожар. В региональном МЧС сообщили, что огонь охватил две квартиры в многоквартирном доме на улице Ленина. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 14 жильцов. Четыре человека спасти не удалось — их личности пока не установлены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи уже осматривают место происшествия и тела погибших.

Ранее Life.ru рассказывал, как в одном из ЖК в Новой Москве мужчина устроил пожар, а позже упал с верхних этажей и умер. Очевидцы рассказывали, что сначала он прошёл в помещению пункта выдачи заказов, чтобы поджечь находящиеся там товары.

