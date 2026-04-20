Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка погибла при стрельбе у известных пирамид Теотиуакана в Мексике

В археологической зоне Теотиуакан, одном из самых посещаемых мест Мексики, произошла трагедия. Неизвестный открыл стрельбу по туристам у знаменитых пирамид. Погибла гражданка Канады, ещё три человека пострадали.

Источник: Life.ru

Среди пострадавших могут быть граждане России, сейчас посольство РФ проверяет эту информацию, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства России в Мехико Яков Федоров.

Неизвестный забрался на Пирамиду Луны и открыл огонь по туристам. Видео © Х / quesaverdadess.

По данным газеты El Universal, вооружённый мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны и открыл огонь по находившимся внизу людям. После атаки нападавший покончил с собой.

На место происшествия прибыли подразделения армии Мексики и Национальной гвардии. Посетителей археологического комплекса полностью эвакуировали. Следователи изъяли огнестрельное оружие, нож и патроны.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Мотивы стрелявшего пока не установлены.

Теотиуакан — один из самых известных археологических памятников Мексики, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира.

Ранее Life.ru писал, что в Германии спецназ взял штурмом сикхский храм в городе Мёрс. Предполагалось, что внутри находится вооружённый преступник, однако при штурме подразделение никого не обнаружило. Территория вокруг была оцеплена, над районом кружил полицейский вертолёт.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше