Четыре человека погибли при пожаре в Нижегородской области

Сразу четыре человека погибли при пожаре в посёлке Нижегородец в Дальнеконстатиновском округе Нижегородской области.
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Горели, по данным ведомства, две квартиры на втором этаже двухэтажного кирпичного многоквартирного жилого дома на улице Ленина.
Кроме того, в пожаре пострадал ещё один человек, эвакуировали 14.
Площадь, пройденная огнём, составила 80 квадратных метров. О факте возгорания ведомство сообщило около 21 часа 20 апреля, о ликвидации пожара — в 22:58. На месте трагедии работали шесть единиц техники МЧС и 12 человек из ведомства.
Личности погибших устанавливают. Кроме того, дознаватели МЧС выясняют, почему случилась эта беда.
О возбуждении уголовного дела по факту гибели людей заявили в Следственном управлении СК России по региону. Дело расследуют по чачти 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
О контроле за обстоятельствами трагедии в посёлке Нижегородец заявила и прокуратура региона. Также на месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории по Нижегородской области — они помогут установить причины пожара, унесшего сразу четыре жизни.
