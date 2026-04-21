Dunya News: в Пакистане рабочего спасли через 16 дней после обрушения шахты

В Пакистане спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов шахтёра, который провёл под землёй более двух недель после обрушения. Операция завершилась успешно спустя 16 дней после происшествия, произошедшего в районе Пало Дери, сообщает телеканал Dunya News.
Чрезвычайная ситуация случилась 31 марта, когда оползень привёл к гибели девяти рабочих и травмировал ещё троих. Один из находившихся в шахте — Абдул Вахаб — оказался отрезан от внешнего мира и долгое время числился пропавшим без вести.
Несмотря на то что остальных выживших удалось спасти ранее, поиски Вахаба не прекращались. В итоге его нашли живым и сразу доставили в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительные органы страны выясняют обстоятельства и причины обрушения горной породы.
