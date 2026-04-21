Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Dunya News: в Пакистане рабочего спасли через 16 дней после обрушения шахты

В Пакистане спасли рабочего из-под завалов спустя 16 дней после обрушения шахты.

Источник: Аргументы и факты

В Пакистане спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов шахтёра, который провёл под землёй более двух недель после обрушения. Операция завершилась успешно спустя 16 дней после происшествия, произошедшего в районе Пало Дери, сообщает телеканал Dunya News.

Чрезвычайная ситуация случилась 31 марта, когда оползень привёл к гибели девяти рабочих и травмировал ещё троих. Один из находившихся в шахте — Абдул Вахаб — оказался отрезан от внешнего мира и долгое время числился пропавшим без вести.

Несмотря на то что остальных выживших удалось спасти ранее, поиски Вахаба не прекращались. В итоге его нашли живым и сразу доставили в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительные органы страны выясняют обстоятельства и причины обрушения горной породы.

Ранее в одной из шахт в Красносулинском районе Ростовской области произошел взрыв, в результате которого погиб один рабочий.