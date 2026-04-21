В Москве BMW без номеров протаранил несколько машин и сбил электровелосипедиста

В центре столицы произошла серьёзная авария. На Садовом кольце автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин и сбил мужчину на электровелосипеде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Чёрный BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Видео © Telegram / SHOT.

Жёсткое ДТП случилось на Садовой-Черногрязской улице. По предварительным данным, чёрный BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате удара погиб велосипедист.

На месте происшествия работают все экстренные службы: спасатели, сотрудники скорой помощи, полиция. Движение в районе аварии полностью перекрыто. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Life.ru писал, что под Курском в лобовом столкновении Toyota RAV4 и ВАЗ-21099 пострадали шесть человек, включая троих детей. Среди госпитализированных — подростки 13, 15 и 16 лет, а также юноши 18 и 19 лет. Проводится проверка для установления виновника аварии.

