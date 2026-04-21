Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве произошло ДТП с несколькими автомобилями, погиб один человек

В районе улицы Покровка в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей и одного самоката. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах.

По версии одного из интернет-источников, на Садовом кольце BMW без номеров врезался в несколько автомобилей, есть жертвы. По уточненным данным столичного Дептранса, авария произошла с участием семи автомобилей.

Уточняется, что массовая авария случилась на Садовом кольце в районе улицы Покровка.

На внешней стороне Садового кольца проезд возможен только по одной полосе. На внутренней стороне машины движутся по встречной полосе.

«КП-Иркутск» ранее информировал, что в Забайкалье перевернулся автобус с 40 пассажирами, один человек погиб.

Кроме этого, серьезное ДТП произошло утром 20 апреля на 97-м километре трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо». В аварии с участием нескольких автомобилей пострадали 13 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.