В Москве произошло ДТП с несколькими автомобилями, погиб один человек

В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей и одного самоката. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах.
По версии одного из интернет-источников, на Садовом кольце BMW без номеров врезался в несколько автомобилей, есть жертвы. По уточненным данным столичного Дептранса, авария произошла с участием семи автомобилей.
Уточняется, что массовая авария случилась на Садовом кольце в районе улицы Покровка.
На внешней стороне Садового кольца проезд возможен только по одной полосе. На внутренней стороне машины движутся по встречной полосе.
«КП-Иркутск» ранее информировал, что в Забайкалье перевернулся автобус с 40 пассажирами, один человек погиб.
Кроме этого, серьезное ДТП произошло утром 20 апреля на 97-м километре трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо». В аварии с участием нескольких автомобилей пострадали 13 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.