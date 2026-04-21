В Ростовской области из-за вмешательства повреждена контактная сеть на ж/д

«Сегодня, 20 апреля, в 21.31 мск в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено», — говорится в сообщении.
В СКЖД отметили, что на время до трех часов задерживаются поезда № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 126 Москва — Новороссийск, № 138 Нижний Новгород — Кисловодск, № 326 Пермь — Новороссийск, № 28 Москва — Симферополь, № 36 Санкт-Петербург — Адлер, № 84 Москва — Адлер, № 4 Москва — Кисловодск, № 418 Самара — Адлер, № 143 Кисловодск — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 125 Новороссийск — Москва, № 339 Новороссийск — Нижний Новгород, № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 249 Новороссийск — Москва.
При этом курсирование пригородных поездов не отменяется.