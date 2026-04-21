Посольство РФ проверяет данные о ранении россиянина при стрельбе в Мексике

Российское посольство в Мексике уточняет сведения о возможном ранении гражданина России в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан. По словам заведующего консульским отделом дипмиссии Якова Федорова, информация о пострадавшем россиянине сейчас проверяется.
Ранее мексиканские власти сообщили о вооружённом инциденте в популярной туристической зоне, где неизвестный открыл огонь по людям. После нападения стрелок свёл счёты с жизнью. В результате происшествия погибла гражданка Канады, ещё несколько человек получили ранения.
В связи с трагедией президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась провести всестороннее расследование случившегося. Также властям поручено обеспечить необходимую помощь пострадавшим и поддержку их семьям.
Ранее российские дипломаты впервые с августа 2025 года смогли встретиться с россиянкой Кристиной Романовой, находящейся в специализированном приюте в Мексике.