Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ проверяет данные о ранении россиянина при стрельбе в Мексике

Посольство РФ проверяет информацию о россиянине, получившем ранение при стрельбе в мексиканской археологической зоне Теотиуакан.

Источник: Аргументы и факты

Российское посольство в Мексике уточняет сведения о возможном ранении гражданина России в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан. По словам заведующего консульским отделом дипмиссии Якова Федорова, информация о пострадавшем россиянине сейчас проверяется.

Ранее мексиканские власти сообщили о вооружённом инциденте в популярной туристической зоне, где неизвестный открыл огонь по людям. После нападения стрелок свёл счёты с жизнью. В результате происшествия погибла гражданка Канады, ещё несколько человек получили ранения.

В связи с трагедией президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась провести всестороннее расследование случившегося. Также властям поручено обеспечить необходимую помощь пострадавшим и поддержку их семьям.

Ранее российские дипломаты впервые с августа 2025 года смогли встретиться с россиянкой Кристиной Романовой, находящейся в специализированном приюте в Мексике.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше