Shot: Десятки взрывов прогремели над Новочеркасском в Ростовской области

Вооруженные силы Украины атакуют город Новочеркасск в Ростовской области. В небе над городом слышны взрывы, работают силы противовоздушной обороны. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что массированная атака на город идет последние пару часов. Очевидцы сообщают о десятках взрывах, стрельбе и ярких вспышках в небе. В одном из районов на месте падения обломков уничтоженного беспилотника начался пожар, на место выехали экстренные службы, — говорится в публикации.
Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.
20 апреля в морском порту Туапсе была повреждена транспортная инфраструктура в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Жители Краснодарского края 20 апреля сообщили, что после полуночи было слышно несколько десятков взрывов в разных частях черноморского побережья. Впоследствии губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки дронов ВСУ погиб житель Туапсе.