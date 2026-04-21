При ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы погиб человек, еще двое пострадали

В результате аварии с пятью автомобилями в центре Москвы погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила столичная Госавтоинспекция.
— В результате аварии велосипедист скончался, водитель и пассажир BMW доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, — сказано в канале ведомства в мессенджере MAX.
Уточняется, что на улице Садовая-Черногрязская в районе дома № 13 водитель BMW столкнулся с велосипедистом, после чего наехал на место производства ремонтных работ и протаранил четыре машины.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что семь машин повреждены в массовом ДТП на Садовом кольце, мотоциклист погиб на месте. На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи, сотрудники МЧС и оперативные службы.
До этого сообщалось, что автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин на Садовом кольце, есть погибшие. Уточнялось, что массовое ДТП произошло на Садовом кольце рядом с улицей Покровка.