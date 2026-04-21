Россиянин пострадал во время стрельбы по туристам в Мексике

Среди иностранцев, которые получили огнестрельные ранения во время стрельбы в археологической зоне Теотиуакан в Мексике, есть гражданин России, заявил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда. Также среди пострадавших — двое граждан Колумбии и туристка из Канады.

Источник: Reuters

Имя пострадавшего россиянина Кастаньеда не назвал. Видео с его речью выложило издание Reforma в соцсети X.

До этого сообщалось, что во время стрельбы погибла 32-летняя гражданка Канады. Семерых человек госпитализировали c разными травмами — один пострадавший получил перелом кости, предположительно, после падения с 43-метровой пирамиды, передавало The Guardian. Министерство иностранных дел Мексики заявляло, что находится в постоянном контакте с посольствами стран, граждане которых пострадали при стрельбе.

Нападавший стрелял по туристам, которые приехали посмотреть на достопримечательность. Он забрался на пирамиду Луны, вторую по величине в Теотиуакане, высотой 43 м, и открыл огонь с вершины. Позже он покончил с собой.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше