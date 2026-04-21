В Москве арестовали двух сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ по делу о взятках

«В рамках расследования уголовного дела о получении взяток должностными лицами РАН от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов арестованы консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко, а также первый замдиректора ИНТЭЛ Николай Каргин», — сказал собеседник агентства. «После предъявления им обвинений они отвергли свою причастность к инкриминируемым преступлениям», — сказал собеседник агентства.