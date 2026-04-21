Россиянин получил ранение при стрельбе около пирамид в Мексике

Гражданин РФ получил ранение при стрельбе на территории мексиканских пирамид Теотиуакан. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.
— Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка, — уточнил он.
Видео его выступления разместило издание Reforma в Х.
19 апреля массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), в результате которой погибли восемь несовершеннолетних в возрасте от года до 14 лет, устроил 31-летний ветеран американской армии Шамар Элкинс. Семеро из погибших были его собственными детьми. Об этом сообщило издание The New York Post. Уточняется, что за несколько часов до бойни Элкинс опубликовал в социальных сетях фото с одной из дочерей.
Ранее сообщалось, что нападавший угнал машину, чтобы скрыться с места происшествия, но был застрелен полицией во время преследования.
30 марта в американском городе Булверде 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, ранил учительницу и сам погиб на месте происшествия.