Россиянин получил ранение при стрельбе около пирамид в Мексике

19 апреля массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), в результате которой погибли восемь несовершеннолетних в возрасте от года до 14 лет, устроил 31-летний ветеран американской армии Шамар Элкинс. Семеро из погибших были его собственными детьми. Об этом сообщило издание The New York Post. Уточняется, что за несколько часов до бойни Элкинс опубликовал в социальных сетях фото с одной из дочерей.