Вмешательство привело к повреждению контактной сети на ж/д в Ростовской области

На место направили аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Сотрудники СКЖД уже работают над устранением последствий.
Задерживаются как минимум 15 составов. Время опоздания — до трёх часов. В списке — поезда, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Нижнего Новгорода в Кисловодск, Новороссийск, Адлер, Симферополь и Анапу.
Курсирование пригородных поездов не отменяется. Пассажирам, задерживающимся в пути более четырёх часов, предоставят бутилированную воду и питание.
«Сотрудники поездных бригад оказывают необходимое содействие пассажирам», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Оперативную информацию о движении поездов можно узнать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00.
Ранее Life.ru писал, что в Ульяновской области после схода вагонов поезда в больницах остаются 23 человека, из них пятеро детей. Один взрослый в тяжёлом состоянии. Медики проводят консультации с федеральными специалистами. Система здравоохранения работает в усиленном режиме.
