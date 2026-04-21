Двух сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ арестовали в Москве по делу о взятках

Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и заместителя директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) по делу о взятках. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Уточняется, что подозреваемые получили взятки от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов.
— После предъявления им обвинений они отвергли свою причастность к инкриминируемым преступлениям, — рассказал собеседник агентства.
Двоих заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве задержали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщили в правоохранительных органах.
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца главу Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, подозреваемого в получении взяток на 50 миллионов рублей. Об этом 17 апреля сообщил судья Артем Хоменко. Фигурант не признал вину.