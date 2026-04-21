Россиянин пострадал при стрельбе у пирамид в Мексике

Нападавший, по данным местных властей, покончил с собой. Его личность сейчас устанавливают судмедэксперты. Место происшествия взято под плотный контроль — около 350 полицейских и нацгвардейцев работают на месте.
Напомним, в результате происшествия погибла гражданка Канады. Помимо россиянина, ранения получили ещё два человека. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Мотивы стрелявшего пока не установлены.
Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.Читать дальше