Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4

Очаг подземных толчков, которые произошли у берегов Курильских островов, залегал на глубине 12 километров.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты зарегистрировали у побережья Курильских островов подземные толчки магнитудой 7,4, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло 20 апреля в 18:52 по местному времени (10:52 мск). Его очаг залегал на глубине 12 километров. Данных о том, ощущались ли подземные толчки на островах, нет.

Напомним, 20 апреля сообщалось, что у берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. После этого в префектуре Иватэ на побережье страны обрушилось цунами с высотой волн в 70 сантиметров.

Ранее также стало известно о землетрясении в Сочи магнитудой 3,7. В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что жертв и повреждений нет.