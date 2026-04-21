У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4

Специалисты зарегистрировали у побережья Курильских островов подземные толчки магнитудой 7,4, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло 20 апреля в 18:52 по местному времени (10:52 мск). Его очаг залегал на глубине 12 километров. Данных о том, ощущались ли подземные толчки на островах, нет.
Напомним, 20 апреля сообщалось, что у берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. После этого в префектуре Иватэ на побережье страны обрушилось цунами с высотой волн в 70 сантиметров.
Ранее также стало известно о землетрясении в Сочи магнитудой 3,7. В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что жертв и повреждений нет.