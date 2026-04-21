Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину осудили за продажу корней женьшеня в Приморье

Настойку с редким растением она пыталась сбыть через интернет.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кавалеровского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Женщину признали виновной по статье УК РФ — за незаконную продажу корней женьшеня, занесенного в Красную книгу России, с публичной демонстрацией в сети Интернет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В сентябре 2025 года женщина обнаружила у себя дома настойку, в которой были корни дикорастущего женьшеня. Зная, что оборот этого растения запрещен, она разместила в Сети объявление о продаже.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком год. Мобильный телефон, использованный для совершения преступления, конфискован в доход государства», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать в установленном порядке.