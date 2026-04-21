Из особняка Ирины Дубцовой украли ценностей на десятки миллионов рублей

В особняке певицы Ирины Дубцовой произошло ограбление на десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Пропажу артистка заметила не сразу — в доме шел ремонт и часто менялся домашний персонал. Первым тревогу забил сын певицы, 20-летний Артем. Он взял из маминого бара бутылку игристого вина стоимостью 10 тысяч рублей, чтобы впечатлить друзей, но оно оказалось перелито.
— Я уехал рано с праздника, ребята открыли бутылку без меня. Что они обнаружили? В коробке из-под шампанского оказалась какая-то дешевка. Они сначала даже думали, что я их так пранканул, — рассказал звездный наследник.
Позже Дубцова провела ревизию имущества, и обнаружила, что из дома вынесли около половины вещей. Но она не стала подавать заявление в правоохранительные органы, потому что очень много людей посещали ее особняк из-за ремонта. Певица не исключила, что это мог быть не один человек, а целая группа.
— Мы поставили серьезную систему видеонаблюдения. Теперь, к сожалению, наш персонал об этом узнает. Но мы правда были долго в поиске и очень многих перебрали. Была такая текучка неприятная, — заявила она.
В феврале сообщалось, что писательница Татьяна Устинова стала жертвой ограбления: из ее дома в селе Вятском Ярославской области вынесли ценности. В региональном управлении МВД подтвердили факт кражи, но сама автор не сдала комментировать произошедшее.