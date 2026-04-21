В отношении Чубайса открыли исполнительное производство об аресте имущества

Материалы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск компании «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим руководителям о взыскании убытков в размере порядка 3,9 млрд рублей и $20,45 млн, что составляет более 5,5 млрд рублей по текущему курсу. На их основании 14 апреля открыто исполнительное производство. «Предмет исполнения — наложение ареста», — говорится в документе.
Это исполнительное производство в отношении Чубайса стало уже третьим. В апреле 2025 года было открыто первое производство о наложении ареста на имущество бывшего главы корпорации «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей, сделано это по иску компании. Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину с иском «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта».
12 декабря 2025 года «Роснано» выдвинула новый иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. По материалам, поступившим из Арбитражного суда Москвы, 12 января 2026 года приставы открыли второе производство в отношении Чубайса об аресте имущества почти на 11,9 млрд рублей.
