В отношении Чубайса открыли исполнительное производство об аресте имущества

Это исполнительное производство в отношении Чубайса стало уже третьим. В апреле 2025 года было открыто первое производство о наложении ареста на имущество бывшего главы корпорации «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей, сделано это по иску компании. Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину с иском «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта».