Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: в Австралии мужчина отбился от напавшего крокодила, ударив его по голове

Инцидент произошел в популярном кемпинге на полуострове Дампир, сообщил телеканал.

СИДНЕЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Мужчина подвергся нападению крупного крокодила на северо-западе Австралии, но сумел спастись, отбившись от хищника. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел в регионе Кимберли недалеко от города Брум, расположенного на северо-западном побережье страны. Крокодил напал на мужчину в популярном месте отдыха — кемпинге на полуострове Дампир.

Как сообщили представители служб охраны природы, пострадавший сумел вырваться, нанеся сильный удар животному по голове, однако получил серьезные травмы. Позднее мужчину доставили вертолетом санитарной авиации в Королевскую больницу Перта в тяжелом, но стабильном состоянии.

Власти начали расследование произошедшего и напомнили, что в северных районах Австралии, включая регион Кимберли, обитают гребнистые крокодилы, представляющие серьезную опасность для человека. В последние месяцы в регионе отмечается рост числа подобных инцидентов, в частности, в январе мужчина получил рваные раны в результате нападения трехметрового крокодила на том же полуострове.