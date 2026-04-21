ABC: в Австралии мужчина отбился от напавшего крокодила, ударив его по голове

СИДНЕЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Мужчина подвергся нападению крупного крокодила на северо-западе Австралии, но сумел спастись, отбившись от хищника. Об этом сообщил телеканал ABC.
По его данным, инцидент произошел в регионе Кимберли недалеко от города Брум, расположенного на северо-западном побережье страны. Крокодил напал на мужчину в популярном месте отдыха — кемпинге на полуострове Дампир.
Как сообщили представители служб охраны природы, пострадавший сумел вырваться, нанеся сильный удар животному по голове, однако получил серьезные травмы. Позднее мужчину доставили вертолетом санитарной авиации в Королевскую больницу Перта в тяжелом, но стабильном состоянии.
Власти начали расследование произошедшего и напомнили, что в северных районах Австралии, включая регион Кимберли, обитают гребнистые крокодилы, представляющие серьезную опасность для человека. В последние месяцы в регионе отмечается рост числа подобных инцидентов, в частности, в январе мужчина получил рваные раны в результате нападения трехметрового крокодила на том же полуострове.