Хабаровчанина будут судить за вырубку деревьев на 1,3 млн рублей

В Хабаровском районе будут судить 42-летнего жителя поселка Хехцир за незаконную вырубку на территории лесничества деревьев на 1,3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Представитель лесничества обнаружил незаконную лесозаготовку в феврале этого года и обратился в полицию. Установлено, что вырублены были ясень, орех и лиственница, в общей сложности девять деревьев.
Полицейские задержали подозреваемого, который сказал, что имел лицензию на вырубку, но решил все равно срубить деревья поближе к дому, а не ехать на отдаленный участок.
— Расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ) передано в суд, изъятые полицейскими три бензопилы и древесина помещены на ответственное хранение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее «чёрные лесорубы» вырубили в Хабаровском районе 176 деревьев на 8,5 млн рублей.