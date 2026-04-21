В США в результате пожара погибла семья с шестью детьми

В штате Пенсильвания в результате разрушительного пожара погибли мать и шестеро детей. Единственным выжившим оказался отец, который в момент трагедии находился вне дома. Материал New York Post перевел aif.ru.
Огонь охватил жилой дом в поселении Ламар. Пламя быстро распространилось, и 34-летняя Сара Б. Стольцфус вместе с детьми в возрасте от 2 до 10 лет оказались заблокированы внутри.
По предварительным данным полиции штата, причиной возгорания мог стать взрыв баллона с пропаном. Прибывшие пожарные не смогли сразу приступить к спасению из-за интенсивности огня. После ликвидации пожара тела погибших были обнаружены и извлечены из здания.
Ранее пожар в малайзийском Сандакане уничтожил около тысячи домов на сваях, без жилья остались более 9 тысяч человек.