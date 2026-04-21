Хабаровскому инвалиду вернут похищенные мошенниками 1,2 млн рублей

В Верхнебуреинском районе по иску прокуратуры суд взыскал с дроппера мошенников 1,2 млн рублей в пользу обманутого 55-летнего инвалида, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Житель Хабаровского края был обманут аферистами еще в июне 2023 года. Поверив предложению заработать на финансовой бирже, он перевел 892 тысячи рублей. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании переведенной суммы обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
— Суд требования прокурора удовлетворил на общую сумму около 1,2 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
