Хабаровскому инвалиду вернут похищенные мошенниками 1,2 млн рублей

По иску прокуратуры деньги взысканы с дроппера.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Верхнебуреинском районе по иску прокуратуры суд взыскал с дроппера мошенников 1,2 млн рублей в пользу обманутого 55-летнего инвалида, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Житель Хабаровского края был обманут аферистами еще в июне 2023 года. Поверив предложению заработать на финансовой бирже, он перевел 892 тысячи рублей. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании переведенной суммы обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

— Суд требования прокурора удовлетворил на общую сумму около 1,2 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровске суд вернул пенсионерке заложенную для мошенников квартиру.