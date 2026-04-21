Хабаровскому инвалиду вернут похищенные мошенниками 1,2 млн рублей

Житель Хабаровского края был обманут аферистами еще в июне 2023 года. Поверив предложению заработать на финансовой бирже, он перевел 892 тысячи рублей. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании переведенной суммы обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.