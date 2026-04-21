Число пострадавших при стрельбе у пирамид в Мексике достигло 13

МЕХИКО, 21 апреля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате стрельбы на территории археологической зоны Теотиуакан в Мексике увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в кабинете безопасности правительства Мексики.

Источник: Reuters

«После прискорбных событий, произошедших в Теотиуакане, были немедленно задействованы протоколы оказания помощи и межведомственной координации для транспортировки 13 человек различных национальностей, получивших ранения, которым была оказана помощь в различных больницах региона», — говорится в сообщении ведомства в X.

Согласно опубликованной информационной справке, среди пострадавших — туристы из Колумбии, Канады, России, Бразилии и США. Их возраст варьируется от 6 лет до 61 года.

Как сообщали ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Мехико, жизнь получившего огнестрельное ранение в бедро россиянина находится вне опасности.

Кабинет безопасности Мексики ранее проинформировал, что неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории археологического комплекса Теотиуакан, после чего покончил с собой. Жертвой нападения стала гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения. В связи с инцидентом президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше