В Хакасии за сутки пожарные потушили 15 км степных пожаров

В Хакасии бушуют масштабные палы сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Алтайском, Аскизском и Усть-Абаканском районах. По данным экстренных служб, общий фронт огня на этих территориях растянулся на впечатляющие 15 километров. Это создало угрозу для населенных пунктов и природных экосистем.
Параллельно с ликвидацией крупных очагов возгорания, пожарные расчеты работали в усиленном режиме и в городе Черногорске. Здесь было зафиксировано четыре отдельных случая возгорания сухой травы, общая площадь которых составила 2300 квадратных метров.
