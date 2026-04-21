Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы открыли производство об аресте имущества Чубайса на пять миллиардов

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 миллиарда рублей в отношении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило ТАСС, ссылаясь на судебные и другие материалы.

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 миллиарда рублей в отношении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило ТАСС, ссылаясь на судебные и другие материалы.

Документы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск компании «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим руководителям о взыскании убытков в размере около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов. Это превышает 5,5 миллиарда рублей по действующему курсу.

Уточняется, что на основании бумаг 14 апреля было открыто исполнительное производство.

— Предмет исполнения — наложение ареста, — говорится в документе, передает агентство.

Дело касается убытков, которая понесла корпорация при реализации проекта планшета Plastic Logic. «Роснано» считает, что бывшие топ-менеджеры, в том числе Чубайс, принимали решения, которые привели к тому, что в итоге продукция не поступила на рынок.

В связи с этим компания подала иск на 5,6 миллиарда рублей. Заседание проходило в закрытом режиме. Это было связано с тем, что представители «Роснано» настаивали, что в деле содержится коммерческая тайна, которая связана с разработкой планшетов.

