Приставы открыли производство об аресте имущества Чубайса на пять миллиардов

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 миллиарда рублей в отношении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило ТАСС, ссылаясь на судебные и другие материалы.
Документы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск компании «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим руководителям о взыскании убытков в размере около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов. Это превышает 5,5 миллиарда рублей по действующему курсу.
Уточняется, что на основании бумаг 14 апреля было открыто исполнительное производство.
— Предмет исполнения — наложение ареста, — говорится в документе, передает агентство.
Дело касается убытков, которая понесла корпорация при реализации проекта планшета Plastic Logic. «Роснано» считает, что бывшие топ-менеджеры, в том числе Чубайс, принимали решения, которые привели к тому, что в итоге продукция не поступила на рынок.
В связи с этим компания подала иск на 5,6 миллиарда рублей. Заседание проходило в закрытом режиме. Это было связано с тем, что представители «Роснано» настаивали, что в деле содержится коммерческая тайна, которая связана с разработкой планшетов.