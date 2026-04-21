За сутки в Приморье потушили 22 пожара на почти 1 тысяче га

Большинство возгораний вызваны человеческим фактором.

Источник: PrimaMedia.ru

За 20 апреля в Приморье ликвидировано 22 природных пожара на общей площади около 1 тысячи га. Все возгорания оперативно потушены, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья.

В лесном фонде зафиксировано 12 лесных пожаров на площади 530,5 га. Они были ликвидированы на территориях лесничеств в Уссурийском городском округе, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Михайловском, Партизанском, Чугуевском и Шкотовском муниципальных округах и в городском округе Партизанск.

На землях иных категорий за сутки потушено 10 природных (ландшафтных) пожаров на площади 535 га. Возгорания ликвидированы в Находкинском городском округе, а также в Анучинском, Лазовском, Ханкайском, Хорольском и Яковлевском муниципальных округах и в городском округе Спасск-Дальний.

Для тушения палов за прошедшие сутки пожарные подразделения краевого МинГОЧС привлекались 35 раз.

Большинство возгораний вызваны человеческим фактором: неосторожное выжигание сухой травы, сжигание мусора и умышленные поджоги. В условиях сильного ветра и засухи пламя мгновенно охватывает большие территории и угрожает лесам, сельхозугодьям и жилым домам.

Напомним, в Ханкайском районе прокуратура выявила нарушения у арендатора сельхозугодий: отсутствовали минерализованные полосы и не была убрана сухостой. Из-за этого огонь перекинулся на лес, вызвав пожар площадью свыше 100 га. Организации назначен штраф в 1 млн рублей.

