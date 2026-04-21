Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покушение на советника МО Украины Бескрестнова назвали инсценировкой

В сети появилась информация о том, что в дом советника министра обороны Украины попал дрон. Экс-нардеп Владимир Олейник назвал инсценировку основной версией этого происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, известного по прозвищу «Флеше», попал дрон. Как сообщают источники, он сам госпитализирован. В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, кто может стоять за этим взрывом.

«Украинская сторона пытается притянуть версию, что это покушение российских спецслужб или военных. Но этот помощник министра обороны — не такая важная фигура, чтобы искали его дом. Всё это натянуто. Он не представляет никакого такого значения, веса для того, чтобы дрон влетел именно в тот дом, тем более кто там знает, где он проживает. Это смешно. Но это уже подсветили, уже рассказали. На какую-то часть идиотов это подействует», — отметил он.

Экс-нардеп одной из основных версий назвал инсценировку покушения.

«Тут несколько версий. Первая — инсценировка. Может быть, что сами что-то взорвали, даже не запуская, а потом на место принесли какие-то элементы дронов. Этих частей у них много. Эту тему с инсценировкой покушения у них уже не раз использовали. Такая героизация. Хотя я видел фотографию, Бескрестнов лежит на больничной койке. Всё-таки ему нужно обратиться к психиатру, потому что, откровенно говоря, там есть проблема», — объяснил версию собеседник издания.