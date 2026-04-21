Покушение на советника МО Украины Бескрестнова назвали инсценировкой

В дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, известного по прозвищу «Флеше», попал дрон. Как сообщают источники, он сам госпитализирован. В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, кто может стоять за этим взрывом.
«Украинская сторона пытается притянуть версию, что это покушение российских спецслужб или военных. Но этот помощник министра обороны — не такая важная фигура, чтобы искали его дом. Всё это натянуто. Он не представляет никакого такого значения, веса для того, чтобы дрон влетел именно в тот дом, тем более кто там знает, где он проживает. Это смешно. Но это уже подсветили, уже рассказали. На какую-то часть идиотов это подействует», — отметил он.
Экс-нардеп одной из основных версий назвал инсценировку покушения.
«Тут несколько версий. Первая — инсценировка. Может быть, что сами что-то взорвали, даже не запуская, а потом на место принесли какие-то элементы дронов. Этих частей у них много. Эту тему с инсценировкой покушения у них уже не раз использовали. Такая героизация. Хотя я видел фотографию, Бескрестнов лежит на больничной койке. Всё-таки ему нужно обратиться к психиатру, потому что, откровенно говоря, там есть проблема», — объяснил версию собеседник издания.