По данным разведки: спецотряд начал поиски Усольцевых в нескольких точках

Таинственно пропавшую семью Усольцевых продолжают искать в Партизанском районе Красноярского края. Как стало известно, в Кутурчине с 17 по 19 апреля работали специалисты КГКУ «Спасатель».
«Они провели разведывательные мероприятия и точечный осмотр мест сотрудниками МЧС. Наш отряд не привлекался», — рассказала aif.ru руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светлана Торгашина.
Всего за три дня спасатели обследовали более 120 километров горно-таёжной местности, автомобильных и лесных дорог.
Ранее представитель регионального управления СК Юлия Арбузова сообщила, что масштабные поиски Усольцевых возобновятся не ранее 1 мая. Точная дата зависит от погодных условий.
Напомним, Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. В этот день их видели в последний раз, когдла семья отправилась в короткий поход в Кутурчине.
Спустя три дня сын Ирины Даниил обратился в полицию. За более чем шесть месяцев были отработаны различные версии исчезновения семьи, но приоритетной остается несчастный случай.