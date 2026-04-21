Сестра Героя РФ Асылханова высказалась о версиях его пропажи

Как стало известно ранее, Алексей Асылханов 3 апреля предупредил супругу Валерию, что отправляется на работу. По ее словам, он ушел около 16:00 и больше на связь не выходил. В техникуме, где он работал педагогом дополнительного образования, мужчина так и не появился. По факту его пропажи региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».