Сестра Героя РФ Асылханова высказалась о версиях его пропажи

Почти три недели продолжаются поиски участника спецоперации, Героя России 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел на работу и пропал. В беседе с aif.ru сестра Асылханова Рената сказала, что в этой истории все очень запутано.
Собеседница издания отметила, у Алексея всегда были хорошие отношения с семьей и окружающими, у него было врагов или недоброжелателей.
«Это все очень запутано. Он очень хороший парень, навряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — отметила она, добавив, что семья не верит ни в одну из версий и ждет официальную информацию от полиции.
Как стало известно ранее, Алексей Асылханов 3 апреля предупредил супругу Валерию, что отправляется на работу. По ее словам, он ушел около 16:00 и больше на связь не выходил. В техникуме, где он работал педагогом дополнительного образования, мужчина так и не появился. По факту его пропажи региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».