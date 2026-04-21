В Хабаровске сотрудница ЧОПа попалась на краже в соседнем магазине

В Хабаровске сотрудницу ЧОПа подозревают в серии краж из супермаркета. Магазин находился не в ее зоне ответственности — сюда она приходила в качестве покупателя.
Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, 50-летнюю жительницу Индустриального района задержали по подозрению в причастности к 11 эпизодам краж. Ее смогли вычислить при помощи камер видеонаблюдения.
Предварительно установлено, что злоумышленница с января по февраль посещала супермаркет, из которого выносила продукты и прихватила паровой отпариватель. В этом году женщина уже попадала в поле зрения полиции, на нее составляли протокол за мелкое хищение. Общий ущерб от ее действий составил 47 тысяч рублей. Охранница призналась, что похищенные продукты употребляла в пищу.
Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет — это максимальное наказание по уголовному делу по части 1 статьи 158 УК РФ.