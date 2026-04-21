Прыжок тигра на зрителей: Запашный раскрыл правду о нападении в Ростове

Инцидент в Ростове-на-Дону, где тигр во время циркового представления внезапно оказался среди зрителей, вызвал широкий общественный резонанс. Народный артист России Аскольд Запашный, чье мнение является авторитетным в мире дрессуры, дал развернутый комментарий о произошедшем. Он объяснил, насколько опасной была ситуация на самом деле, и почему нельзя наказывать полосатого хищника.
«Теоретически — да»: мог ли тигр растерзать ростовчан?
По данным очевидцев, дрессировщица готовилась выполнить очередной трюк, но в этот момент начало неожиданно опускаться специальное защитное ограждение. Хищник, испугавшись технического сбоя, перепрыгнул барьер и оказался в непосредственной близости от публики. В цирке начался переполох, однако, к счастью, никто не пострадал: зрителей оперативно эвакуировали, а тигра загнали обратно в вольер.
На вопрос, могло ли дикое животное напасть на людей, Запашный ответил предельно честно: «В теории тигр, конечно, мог напасть. Чтобы это понимать, не нужно быть специалистом. Собака тоже может напасть, особенно если занервничает. Слава богу, что всё обошлось».
Артист подчеркнул, что в момент происшествия зверь сам находился в состоянии сильнейшего испуга. Он указал на странность технического момента: как так вышло, что всё ограждение было завязано на одном креплении? По его мнению, организаторам предстоит серьезно разобраться, почему конструкция повела себя непредсказуемо.
Паника страшнее тигра: почему зрителям повезло дважды.
Аскольд Запашный обратил внимание на еще один важный аспект — поведение толпы. Часто в подобных экстремальных ситуациях люди получают травмы не от животных, а от собственной неорганизованности.
«Другое дело, что в большой толпе люди сами себе наносят много увечий. Поэтому слава богу, что не началась паника, которая могла бы спровоцировать животное или привести к тому, что люди потоптали бы друг друга», — сказал Запашный.
Отсутствие массовой истерики, по мнению эксперта, спасло ситуацию. Если бы посетители бросились к выходу без оглядки, жертв могло бы быть больше, даже несмотря на то, что тигр никого не тронул.
Зоорадикалы vs цирк: кому выгоден переполох?
Народный артист жестко высказался против тех, кто пытается использовать этот случай для нападок на цирковое искусство. Он призвал не делать из тигра «крайнего» и не сравнивать единичный технический сбой с системной проблемой.
«Странно делать тигра крайним в данной ситуации. Меня всегда беспокоит, что когда происходят подобные инциденты, в первую очередь этот факт используется “зоорадикалами”, чтобы в очередной раз обвинить цирк во всех тяжких. После любой аварии на дороге почему-то никто не кричит, что нужно запретить машины», — возмутился Запашный.
Он отметил, что животное, к счастью, никого не тронуло и ни в чем не виновато. Это был несчастный случай, а не следствие агрессии хищника.
Будут ли наказания: тигра не тронут, а технику проверят.
Отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении дрессировщиков или самого зверя, Запашный был категоричен: наказывать тигра нельзя.
«Поэтому я бы здесь всё рассматривал исключительно как несчастный случай. Безусловно, правила техники безопасности нужно соблюдать и наказывать тех, кто их не соблюдает. Но одно дело, когда что-то происходит систематически, и другое — когда это единичный случай», — отметил артист.
Запашный акцентировал, что хищник мог напасть на людей, но в данном случае он вел себя как испуганное животное, ища пути к отступлению, а не добычу. Сейчас важно, обозначил он, не искать виноватых среди зверей, а ужесточить контроль за исправностью ограждений. Только так можно гарантировать, что прыжок в зрительный зал не повторится с трагическими последствиями.