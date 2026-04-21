Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии мужчина смог отбиться от крокодила, ударив его по голове

В кемпинге на северо-западе Австралии крокодил причинил травмы мужчине, но пострадавший ударил хищника по голове и отбился от него.

Источник: Аргументы и факты

Крокодил совершил нападение на человека на северо-западе Австралии, но жертва смогла отбиться от хищника, ударив его по голове, сообщил телеканал ABC.

Согласно информации журналистов, это произошло недалеко от города Брум в регионе Кимберли. Мужчина, который стал жертвой атаки, отдыхал в кемпинге на полуострове Дампир. Во время нападения крокодила он нанёс животному сильный удар по голове.

Вместе с тем хищник успел причинить серьезные травмы пострадавшему. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили вертолетом в больницу города Перт.

Власти инициировали расследование. Они обратились к населению и отметили, что в северных районах страны обитают гребнистые крокодилы, представляющие опасность для людей.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что в Австралии потерпел крушение двухмоторный самолёт King Air, обломки которого упали в водоём с крокодилами. Это обстоятельство затруднило проведение поисковой операции. Пилот воздушного судна погиб.