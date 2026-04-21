В Австралии мужчина смог отбиться от крокодила, ударив его по голове

Крокодил совершил нападение на человека на северо-западе Австралии, но жертва смогла отбиться от хищника, ударив его по голове, сообщил телеканал ABC.
Согласно информации журналистов, это произошло недалеко от города Брум в регионе Кимберли. Мужчина, который стал жертвой атаки, отдыхал в кемпинге на полуострове Дампир. Во время нападения крокодила он нанёс животному сильный удар по голове.
Вместе с тем хищник успел причинить серьезные травмы пострадавшему. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили вертолетом в больницу города Перт.
Власти инициировали расследование. Они обратились к населению и отметили, что в северных районах страны обитают гребнистые крокодилы, представляющие опасность для людей.
Напомним, 9 апреля сообщалось, что в Австралии потерпел крушение двухмоторный самолёт King Air, обломки которого упали в водоём с крокодилами. Это обстоятельство затруднило проведение поисковой операции. Пилот воздушного судна погиб.