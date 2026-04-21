В свердловском поселке сгорел частный жилой дом

В Свердловской области вечером 20 апреля 2026 года в поселке Азана на улице 8 Марта сгорел частный жилой дом. Огонь охватил 90 квадратных метров и повредил еще одно здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Тавдинский муниципальный округ, поселок Азанка, улица 8 Марта. На площади 90 квадратных метров сгорели: надворные постройки, частный жилой дом и повреждена обшивка второго частного жилого дома, — рассказали в ведомстве.
На место происшествия выехала бригада в составе 18 человек и 4 единиц спецтехники. В 22:00 им удалось локализовать огонь, а через 15 минут — потушить возгорание. В результате пожара никто не пострадал. После ликвидации огня начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 23:55.