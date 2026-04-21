Таможенники Иркутска нашли 30 тысяч долларов у пассажира, летевшего в Наманган

В международном аэропорту Иркутска пресекли попытку вывезти из России крупную партию валюты. 48-летний иностранный гражданин, вылетавший в узбекский Наманган, надеялся пройти «зеленый коридор» без лишних вопросов. Но не тут-то было.
При выборочном контроле рентгеновская техника «засветила» в его барсетке объёмные пачки с купюрами. Инспекторы вежливо поинтересовались: что везём? Мужчина признал, что наличные есть. Однако названная им сумма оказалась в тысячу раз меньше реальной.
— После досмотра и пересчёта выяснилось: пассажир пытался вывезти более 30 тысяч долларов США, — отмечают в пресс-службе Иркутской таможни. — Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ — контрабанда наличных в крупном размере.
Санкции суровы: штраф до десятикратной суммы незаконно перемещённой валюты — то есть до 300 тысяч долларов — либо ограничение свободы на срок до двух лет. Валюта изъята. Дальнейшую судьбу и денег, и горе-путешественника решит суд.