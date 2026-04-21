Сестра пропавшего Героя РФ Асылханова не верит в криминальную версию

Почти три недели семья участника спецоперации, Героя России 23-летнего Алексея Асылханова не знает ничего о том, где он находится. Мужчина 3 апреля предупредил супругу, что идет на работу, и пропал. О поисках Алексея Асылханова aif.ru рассказала его младшая сестра Рената.
«В полиции только говорят, что поиски идут», — поделилась она.
По словам Ренаты Асылхановой, в сети появляется много разных версий, но семья им не верит.
«Пишут много чего, особенно распространяли информацию о том, что его убили. Но пока полиция нам точную информацию не выдаст, мы не верим никому», — объяснила собеседница издания.
Реата Асылханова подчеркнула, что ее брат не имел врагов или недоброжелателей.
Ранее супруга Алексея Асылханова Валерия рассказала, что поведение мужа перед его исчезновением было обычным, ничего о возможных угрозах она не знает.
Алексей Асылханов в зоне СВО он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. За этот подвиг он отмечен высшей наградой России, медалью «Золотая Звезда». Асылханов был дважды ранен, потерял ногу. После демобилизации работал в Юрге в техникуме агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования, также проводил «Уроки мужества» в школах.