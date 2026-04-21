Сотрудники РАН продавали гранты и попали под статью

Трое представителей академической среды отправились в СИЗО. По информации ТАСС, под стражу взяты консультант управления РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко и первый замдиректора ИНТЭЛ (подразделение МИФИ) Николай Каргин.

Всем предъявлены обвинения в коррупции: Молчанову и Сидоренко — в получении взяток, Каргину — в даче взятки. Вину свою никто не признал.

Следствие считает, что Сидоренко и Молчанов, будучи начальником отдела и консультантом, лично и через посредников получали деньги от претендентов на гранты. Взамен эксперты обещали выставить заявкам максимальные баллы. Одним из кандидатов, согласно документам, оказался сам Каргин.

Ранее в Москве задержали двух заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов. Задержание произошло на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.